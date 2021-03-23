Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

23.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:12
Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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