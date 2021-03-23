Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
23.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:12
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl