Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı içinde 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan geçici... - Haberler
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Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı içinde 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan geçici...

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı içinde 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan geçici...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı içinde 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 31 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 78 şüpheli hakkında 28 ilde...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı içinde 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 31 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 78 şüpheli hakkında 28 ilde gözaltı kararı verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Haber

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