Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
23.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:48
Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl