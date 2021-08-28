Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesinin 3. çocuk gündüz bakımevi açıldı
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Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesinin 3. çocuk gündüz bakımevi açıldı

Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesinin 3. çocuk gündüz bakımevi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'teki çocuk gündüz bakımevlerinin sayını her geçen gün artırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'teki çocuk gündüz bakımevlerinin sayını her geçen gün artırıyor. Batıkent ve İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi'nden sonra üçüncü çocuk gündüz bakımevi, "Ahmetler Çocuk Gündüz Bakımevi" adıyla açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te Çocuk Gündüz Bakımevlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Batıkent ve İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi'nden sonra üçüncü çocuk gündüz bakımevini "Ahmetler Çocuk Gündüz Bakımevi" adıyla Kültür Mahallesi Çaldıran Sokak No: 5 Kolej Çankaya adresinde açan Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren 37-66 aylık çocuklara hizmet vermeye başlayacak. Yaklaşık bin 100 metrekarelik alana sahip olan Ahmetler Çocuk Gündüz Bakımevi; 5 grup sorumlusu, 5 öğretmen yardımcısı, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı ve sosyolog kadrosuyla çalışmalarını sürdürecek. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak 5 etkinlik sınıfından çocuk oyun alanlarına, uyku odasından yemekhane ve dinlenme odalarına kadar pek çok sosyal alanın yer aldığı 55 kişilik kontenjana sahip olan Ahmetler Çocuk Gündüz Bakımevi, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bir sonraki çocuk gündüz bakımevi Keçiören'de açılacak

Ağustos ayının gününde Kuşcağız Mahallesi Sanatoryum Caddesi No: 273 Keçiören adresinde Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi'nin açılışı gerçekleştireceklerini ifade eden ve çocukların geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için titizlikle çalıştıklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şu bilgileri verdi:

"Üçüncü kreşimiz olan 'Ahmetler Çocuk Gündüz Bakımevi'nde; sosyal yardım alan aileler ve şehit gazi yakınlarının çocukları başta olmak üzere belediye çalışanlarımız ile Ankara halkına hizmet edeceğiz. Dördüncü çocuk gündüz bakımevini de Kuşcağız'da açacağız. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarının çocuklarından, cezaevlerinde bulunan mahkumlar ile anne ve babası vefat etmiş, bir yakını himayesinde kalan 37-66 aylık çocuklarımızdan herhangi bir ücret alınmayacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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