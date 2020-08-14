Son dakika haber: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden haziranda yaşanan selden etkilenenlere destek Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), haziran ayında etkili olan şiddetli sağanak sonrası evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ücretsiz tadilat desteği veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), haziran ayında etkili olan şiddetli sağanak sonrası evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ücretsiz tadilat desteği veriliyor.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında, vatandaşların zarar gören iş yerleri ve evleri boyanırken, hayati öneme sahip elektrik tesisatları kontrol edilerek onarımı Büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz yapılıyor.

Su taşkınları yaşanırken, evinde maddi zarar oluşan vatandaşlardan Zekeriya Şenol, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tadilat, bakım ve onarım desteği sayesinde yaralarını sardıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olaya zamanında müdahale ettiğini aktaran Şenol, "Evin su seviyesi düşürüldü. Daha sonra evimize gerekli tadilatları yapmak üzere ekipler harekete geçti. Boya badana işlemleri yapılıyor. Kapı yapılacak, zarar gören eşyalarımız var onlar için de bir şey yapılmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ortak kullanım alanlarında meydana gelen zararları tek tek tespit eden ekipler hasar gören ya da yıkılan istinat duvarlarının onarımını da gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA