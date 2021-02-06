Son dakika haber: Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini ödeyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan sektörlerde çalışanların üniversite sınavına hazırlanan çocuklarının 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ücretini karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşit eğitim ve güzel bir geleceğin her çocuğun hakkı olduğunu belirtti.

Yavaş, "Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının 2021-YKS ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanmak isteyenler, "forms.ankara.bel.tr/yks2021" adresindeki gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul