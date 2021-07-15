Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için üç camide lokma dağıttı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri için kentteki üç camide lokma tatlısı döktürdü.