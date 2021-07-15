Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için üç camide lokma dağıttı
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Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için üç camide lokma dağıttı

Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için üç camide lokma dağıttı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri için kentteki üç camide lokma tatlısı döktürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri için kentteki üç camide lokma tatlısı döktürdü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli, Melike Hatun ve Kocatepe camilerinin avlusunda öğle namazı sonrası şehitlerin anısına vatandaşlara lokma tatlısı ve su ikramında bulundu.

Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için üç camide lokma dağıttı
Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için üç camide lokma dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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