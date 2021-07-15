Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için üç camide lokma dağıttı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri için kentteki üç camide lokma tatlısı döktürdü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri için kentteki üç camide lokma tatlısı döktürdü.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli, Melike Hatun ve Kocatepe camilerinin avlusunda öğle namazı sonrası şehitlerin anısına vatandaşlara lokma tatlısı ve su ikramında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay