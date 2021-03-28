Son dakika haber | ANKARA Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile terörizm ve göçle mücadele konularını görüştü.