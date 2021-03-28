Son dakika haber | ANKARA Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile terörizm ve göçle mücadele konularını görüştü.
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Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile terörizm ve göçle mücadele konularını görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı