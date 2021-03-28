Son dakika haber | ANKARA Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
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Son dakika haber | ANKARA Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile terörizm ve göçle mücadele konularını görüştü.

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Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile terörizm ve göçle mücadele konularını görüştü.

Son dakika haber | ANKARA Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
Son dakika haber | ANKARA Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
Son dakika haber | ANKARA Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
Son dakika haber | ANKARA Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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