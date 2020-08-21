Son dakika haber: ANKARA Bakan Albayrak: Bugünkü keşif ve potansiyellerle ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu... Son dakika haberlerine göre Bakan Albayrak: Bugünkü keşif ve potansiyellerle ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruzHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisin videosunu paylaşarak, "Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak: Bugünkü keşif ve potansiyellerle ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruz HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisin videosunu paylaşarak, "Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruz" dedi. Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Twitter'daki hesabından Fatih sondaj gemisin videosunu paylaştı. Bakan Albayrak, 'müjdeler olsun' etiketi ile yaptığı açıklamada, "Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz" ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA