Son dakika haber | ANKARA Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü
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Son dakika haber | ANKARA Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü

Son dakika haberi: Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.

27.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:18

Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşme öncesinde konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.

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Son dakika haber | ANKARA Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü

Kaynak: DHA

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