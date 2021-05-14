Son dakika haber! ANKARA BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! ANKARA BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Orduevi'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin binlerce yıldır süre gelen milli, manevi ve mesleki değerlerinin olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bu değerlere her ne olursa olsun sahip çıktıklarını söyledi. Bakan Akar, TSK'nın operasyonlarında sivil, masum insanların, dini ve tarihi yapıların, çevrenin zarar görmemesi için hem planlama hem uygulama safhalarında gereken her türlü tedbiri aldığını belirterek, bazı hallerde bunun için operasyonun gecikmesi pahasına faaliyetlerin yönünü dahi değiştirdiklerini aktardı.

Sabırla, azimle üzerine giderek terörü bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim Kürt, Arap kardeşlerimizle, oradaki diğer etnik ya da dini gruplarla hiçbir şekilde sorunumuz yok. Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir" diye konuştu.

"Binlerce yıldır beraber yaşadığımız Kürt kardeşlerimizle beraber 84 milyon omuz omuza Türkiye'nin refahı, nesillerimizin geleceği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Bakan Akar, TSK'nın yaptığı operasyonları bilinçli bir şekilde çarpıtmaya çalışanların olduğunu belirtti. Bakan Akar, "Bazı yerli ve yabancı odaklar TSK'nın, Türkiye'nin yaptığı operasyonları sanki PKK ile teröristlerle ilgili değil de oradaki Kürtlere ve Araplara karşıymış gibi bilinçli bir şekilde ahlaksızca olayı saptırıyorlar" dedi.

TSK'nın faaliyetlerin tamamen açık ve şeffaf olduğunu, operasyonların Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, sınırlarının güvenliği ve egemenliğine saygılı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan Akar, "Bize uzun yıllardır zarar veren, asil milletimizin güvenliğini tehdit eden teröristlerden bahsediyoruz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında bizim başka bir amacımız yok" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şimdiye kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını belirten Bakan Akar, kazanılan başarılardaki en büyük payın aziz şehitlerle kahraman gazilerin olduğunu söyledi. Bakan Akar, şehitlerin vatan ve bayrak sevgisinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, "Bizim şehitlerimizi, onların hatıralarını unutmamız asla söz konusu değildir. Onların hatıralarını en üst düzeyde yaşattık, yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Son dakika haber! ANKARA BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Son dakika haber! ANKARA BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Son dakika haber! ANKARA BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Son dakika haber! ANKARA BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
Akar ve TSK komuta kademesi son iftarı hudut kartallarıyla yaptı, geceyi harekat merkezinde geçirdi
Akar ve TSK komuta kademesi son iftarı hudut kartallarıyla yaptı, geceyi harekat merkezinde geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ANKARA BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:13:05. #1.16#

title