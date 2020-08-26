Son dakika haber! Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Emet ilçesinde anız yangını erken müdahale edilerek ormana sıçramadan söndürüldü.
26.08.2020 07:04 | Son Güncelleme: 26.08.2020 07:08
Kütahya'nın Emet ilçesinde anız yangını erken müdahale edilerek ormana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Esatlar mevkiinde bir arazide anız yangını çıktı. Yangına Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ve 2 tanker ile müdahale etti. 4 bin metrekarelik anız ve çalılık olan alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA