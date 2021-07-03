Son dakika haber... ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Demirci ilçesinde, bir tarlada anızların yakılması sırasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, bir tarlada anızların yakılması sırasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi'ndeki bir tarlada çıktı. Ormanlık alana yakın tarladaki yakılan anızların neden olduğu yangına; 1 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale ediliyor. Demirci Kaymakamı Adem Kaya da yangın alanında incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı