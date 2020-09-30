Son dakika haber... Anız yangını ağaçlık alana sıçradı
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Son dakika haber... Anız yangını ağaçlık alana sıçradı

30.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:00
Son dakika haber... Anız yangını ağaçlık alana sıçradı

Son dakika haberleri... Samsun'da anız yangını ağaçlık alana sıçrarken itfaiye yangına müdahale etti.

Samsun'da anız yangını ağaçlık alana sıçrarken itfaiye yangına müdahale etti.

Yangın, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde saat 17.15'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını ağaçlık alana sıçradı. Olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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