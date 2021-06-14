Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
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Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

ANTALYA'da sabah saatlerinde güneşli havayı görüp sahile gelenler, öğleden sonra aniden etkisini gösteren yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

ANTALYA'da sabah saatlerinde güneşli havayı görüp sahile gelenler, öğleden sonra aniden etkisini gösteren yağmur  nedeniyle zor anlar yaşadı.

Antalya'da sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle hava sıcaklığı 24 dereceye ulaşınca, sıcak havayı gören turistler ve vatandaşlar denize girmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Ancak öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle sahildeki tatilciler zor anlar yaşadı. Bazıları yanlarındaki havluyu başına örterek sahilden çıkarken, kimileri ise üzeri kapalı yerlere sığındı. Bazı tatilciler ise yağmura aldırış etmeden denizde yüzmeye devam ederken, bir kişi de güneşten korunmak için getirdiği şemsiyesinin altında oturmaya devam etti. Yağmurun dinmesiyle birlikte denizde yüzmek isteyenler tekrar sahili doldurmaya başladı.Meteoroloji 4'ncü Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte yağışlı havanın Salı ve Çarşamba günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı
Antalya'da aniden bastıran yağmur, sahildekilere zor anlar yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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