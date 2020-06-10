Son dakika haber... Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
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Son dakika haber... Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Son dakika haber... Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
10.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:36

Erzurum'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Sağanak halinde ve gök gürültülü başlayan yağış, aniden şiddetini arttırarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur yağacağını tahmin eden bazı vatandaşlar şemsiyesiyle dışarı çıkarken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için dükkanların altlarına sığındı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise Erzurum Bölgesi genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği şeklinde uyarılarda bulunmuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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