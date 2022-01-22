Son dakika haber! Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de - Haberler
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Son dakika haber! Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haber! Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tbmm Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesine üye seçimine ilişkin TBMM kararında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19 Ocak 2022 tarihli 48'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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