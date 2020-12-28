Son dakika haber: Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki Açıklaması
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Son dakika haber: Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki Açıklaması

28.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:30
Son dakika haber: Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "AİHM kararı, mahkemelerin mutlak takdir hakkını sınırlandırmaz ve kaldırmaz.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "AİHM kararı, mahkemelerin mutlak takdir hakkını sınırlandırmaz ve kaldırmaz. AİHM ihlal kararı üzerine mahkeme; Yargılamayı yenileyip yenilememe, karara uyup uymama ve kararın uygulanma şekli hususlarında mutlak takdir hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi gibi AİHM de bir temyiz mercii değildir. AİHM, davalarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hakların ihlal edilip edilmediğini inceler. Sözleşmesi'ndeki hakların ihlalini tespit ederse hak ihlali kararı verir." değerlendirmesi yaptı.

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"AİHM kararı, mahkemelerin mutlak takdir hakkını sınırlandırmaz ve kaldırmaz. AİHM ihlal kararı üzerine mahkeme; Yargılamayı yenileyip yenilememe, karara uyup uymama ve kararın uygulanma şekli hususlarında mutlak takdir hakkına sahiptir. AİHM'in hak ihlali kararı, hukukumuzda yargılamayı yenileme sebeplerinden biridir. Yeniden yargılama talep edilirse, mahkeme yeniden yargılamaya yer olup olmadığına karar verir. Yargılamayı yenileyen mahkeme, önceki kararını tekrar edebileceği gibi yeni bir karar da verebilir. Türkiye'nin talebi ve söylediği şudur; AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı kalmalıdır. AİHM, Sözleşme'ye aykırı karar vermemelidir. AİHM, Türkiye'ye karşı Avrupa'nın siyasi hesaplarına göre karar vermemelidir. AİHM, Türkiye'ye karşı objektif ve adil olmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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