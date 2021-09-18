Son dakika haber! Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı Mersin'in Anamur ilçesinde bu sabah çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde bu sabah çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaltıbükü mevkiinde sabah saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arozöz ve çok sayıda ekip müdahale etti. Kısa sürede müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Son dakika haber! Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber! Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber! Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber! Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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