Son dakika haber! Anamur'da polis şiddeti önlemek amacıyla broşür dağıttı - Haberler
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Son dakika haber! Anamur'da polis şiddeti önlemek amacıyla broşür dağıttı

Son dakika haber! Anamur'da polis şiddeti önlemek amacıyla broşür dağıttı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Anamur'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sporda şiddeti önlemek amacıyla broşür dağıttı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Anamur'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sporda şiddeti önlemek amacıyla broşür dağıttı.

Polisler, Anamur Şehir Stadı'nda vatandaşlara şiddetin önlenmesiyle ilgili bilgilerin yer aldığı broşür verdi.

Ekipler, vatandaşları maçlarda güvenli ortamı sağlamak ve düzensizliğin önlenmesi konusunda da bilgilendirdi.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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