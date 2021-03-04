Son dakika haber! Anamur'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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Son dakika haber! Anamur'da Kovid-19 denetimi yapıldı

04.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:25
Son dakika haber! Anamur'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Aydın Memük ve ilçe protokolünün katıldığı denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.

Memük, yaptığı açıklamada, tedbirlere uyulması gerektiğine belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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