Son dakika haber... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MERSİN'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.55'te ilçeye bağlı Demirören Mahallesi'nde çıktı. Antalya Mersin D-400 Karayolu Gazipaşa çıkışı ikinci tünelin çevresine yakın bir alanda çıkan yangın nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapatıldı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 22 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 4 iş makinesiyle müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından havadan müdahale sonlandırılırken, karadan ise ekipler tüm hızıyla yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle tünelin üst kısmına sıçrayan alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu ise yangının rüzgardan dolayı çarpışan elektrik tellerinin çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çıktığını tahmin ettiklerini söyledi. Yangının kesin çıkış nedeni henüz bilinmezken yaklaşık 30 hektar kızılçam ormanın zarar görüldüğü bildirildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 


Son dakika haber... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal

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