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Son dakika haber! Anamur'a mesire alanı kazandırılması için çalışma başlatıldı

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Son dakika haber! Anamur'a mesire alanı kazandırılması için çalışma başlatıldı

Bir son dakika haberine göre Anamur Belediyesi, mesire alanı tahsisi için Orman İşleme Müdürlüğüyle sözleşme imzaladı.

Anamur Belediyesi, mesire alanı tahsisi için Orman İşleme Müdürlüğüyle sözleşme imzaladı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, müdürlükte düzenlenen imza töreninde, vatandaşların piknik için başka ilçelere gitmesini arzu etmediklerini söyledi.

Projelendirdikleri piknik alanında, yürüyüş ve bisiklet yollarının da olacağını belirten Kılınç, "Mesire alanı projemizi, Orman İşletme Müdürlüğümüzden kiraladığımız Esentepe Mahallesi'ndeki 135 dönümlük ormanlık alanda hayata geçireceğiz." dedi.

Kılınç, projeyi en kısa sürede tamamlamayı istediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından belediye ile Anamur Orman İşletme Müdürlüğü arasında mesire alanının sözleşmesi imzalandı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Anamur Belediyesi, Hidayet Kılınç, piknik, Güncel, Haber

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