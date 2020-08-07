Son dakika haber | Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor

Son dakika güncel haberi: Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor -Anadolu Üniversitesi'nden başarılı öğrencilere destek bursları Anadolu Üniversitesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında aday öğrencilere farklı kategorilerde karşılıksız burs olanağı sunuluyor.

07.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:17

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor

-Anadolu Üniversitesi'nden başarılı öğrencilere destek bursları

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında aday öğrencilere farklı kategorilerde karşılıksız burs olanağı sunuluyor.

Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleri ile bir ilke daha imza atıyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları'ndan hem Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen 2020 YKS yerleştirme puanı sıralamasına göre ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarındaki başarı sıralamalarına göre destek burslarından yararlanabiliyor. Sunulan burs paketlerinin içinde Venedik Bienali, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali, Berlin Filarmoni Orkestrası Konseri, World Music Konferansı ve İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu gibi organizasyonların yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rezidansı'nda eğitim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi burs olanakları bulunuyor. Karşılıksız olarak sunulacak olan burs olanakları, bir yıllık İngilizce hazırlık programıyla dört yıllık lisans eğitimi süresini de kapsıyor.

"Daha nitelikli öğrencilerimizi Anadolu Üniversitesi'ne çekmek istiyoruz"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitelerde artan rekabet ile daha nitelikli ve yetenekleri gençleri üniversitelere kazandırmak istediklerini belirtti. Bu kapsamda 5 çeşit burs paketi hazırladıklarını belirten Rektör Erdal, "Üniversitelerde rekabet özellikle vakıf üniversitelerinin de açılmasıyla oldukça arttı. Bu rekabet genellikle daha nitelikli ve daha yetenekli gençleri üniversitelerine kazandırmak anlamında bir rekabet. Dolayısıyla biz de ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olarak 'Biz de bu varışta varız' demek için bu toplantıyı düzenledik. Her üniversitenin öğrencilerine sağladığı imkanlar farklı olabiliyor. Biz de kendi imkanlarımızla çok daha nitelikli öğrencilerimizi Anadolu Üniversitesi'ne çekmek istiyoruz. Toplamda 5 çeşit burs paketi hazırladık. Bunlardan birincisi Anadolu Üstün Başarı Bursu. Bu burs paketinde üniversitemizi YKS tercih sıralamalarına göre sayısal puanda ilk 20 binde, eşit ağırlıkta ilk 5 binde, dil puanında ilk 3 binde ve sözel puanda ilk binden üniversitemizi tercih ederek herhangi bir örgün bölüme yerleşen 4 öğrencimize vereceğimiz bir paket. Bu 4 öğrencimize birer adet dizüstü bilgisayar vereceğiz. Anadolu Rezidans'ta 4 yıl boyunca konaklamayı ücretsiz olarak sağlayacağız. Yemekhanemizde de 4 yıl boyunca ücretsiz olarak 3 öğün yemek tedarik edeceğiz. Bahsettiğim puan diliminden ikincilik ve üçüncülükle üniversitemizde belli programlara yerleşen öğrencilerimizle sağlayacağımız burs paketi Anadolu Başarı Bursu. Bu pakette yine Anadolu Rezidans'ta 4 yıl boyunca konaklama var. Üniversitemizin yemekhanesinde sabah öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek tedariği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Birincilik ile yerleşen 7 öğrencimize Venedik Bienali'ne katılım desteği vereceğiz"

Sanata Destek Bursu ile Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki 7 bölüme birincilik ile yerleşen 7 öğrenciye Venedik Bienali'ne katılım desteği verileceğini ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Anadolu Üniversitesi sanata önem veren üniversitelerden bir tanesi. Sanata Destek Bursu'muzda özel yetenekli öğrencilerimizi de unutmadık. Bu anlamda ilgili dekanlarımıza ve bölüm hocalarımıza 'Güzel sanatlara veya devlet konservatuvarına gelen öğrencilerin hayali nedir?' diye sorduk. Aldığımız cevap 'Bir güzel sanat öürencisinin hayali Venedik Bienali'ne katılmaktır' oldu. Biz de bu pakete Venedik Bienali'ni koyduk. Dolayısıyla güzel sanatlar fakültemizin 7 bölümüne yapılan özel yetenek sınavı ile birincilik ile yerleşen 7 öğrencimize Venedik Bienali'ne katılım desteği vereceğiz" dedi.

"Öğrencilerimizin Berlin Filarmoni Orkestrası hayallerini gerçekleştirmek için burs paketimize bu katılımı koyduk"

Devlet Konservatuvarı'ndaki 5 farklı bölüme birincilik ile yerleşen 5 öğrenciyi de Edinburgh Tiyatro Festivali ve Berlin Filarmoni Orkestrası'na göndereceklerini belirten Erdal şu şekilde açıklamalarına son verdi;

"Son paketimiz devlet konservatuvarı. Bu da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerimizden bir tanesi. Burada da 5 farklı bölümümüz var. Sahne Sanatları Bölümü'ne birincilikle yerleşen öğrencilerimize Edinburgh Tiyatro Festivali'ne göndererek hayallerini gerçekleştirmiş olacağız. Müzik bölümüne birincilikle yerleşen öğrencilerimizin Berlin Filarmoni Orkestrası hayallerini gerçekleştirmek için burs paketimize bu katılımı koyduk. Türk Müziği ve Müzikoloji bölümüne yerleşen iki öğrencimiz World Music Konferansı'na katılımlarını tedarik edeceğiz. Çalgı Yapım ve Onarım bölümüne birincilikle yerleşen öğrencimizi İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu'na göndereceğiz. Yine yemek tedariği sağlayacağız. İkinci ve üçüncü yerleşen öğrencilerimize ise bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin liralık maddi destek sağlamış olacağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Ekonomi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Yaşam
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Politika
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Magazin
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Magazin
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Türkiye yerli otomobil hedefine adım adım yaklaşıyor! Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı
Türkiye yerli otomobil hedefine adım adım yaklaşıyor! Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Murat Kurum Fatih Sultan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gupse Özay Beren Saat Sezen Aksu Coşkun Sabah
Spor Arda Turan Erol Bulut Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Süleyman Hurma
Daha Fazla İzmir Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor - Berlin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 13:17:00. #1.14#
title