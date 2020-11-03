Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

03.11.2020 22:35 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:12

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde seyreden Yalçın K. idaresindeki 06 BGG 417 plakalı kamyonun freni patladı.

Kamyonun önündeki araca çarpması sonucu, 5 otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul istikametinden çift yönlü ulaşımın sağlandığı Bolu Dağı Tüneli, kaza sonrası trafiğe kapandı.

Araçlar, Bolu Abant ve Düzce Kaynaşlı'dan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırarak temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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