Anadolu Otoyolu'nda tır yangını (2)

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, seyir halindeki tırda çıkan yangın ulaşımda aksaklığa neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, seyir halindeki tırda çıkan yangın ulaşımda aksaklığa neden oldu.

Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden M. T. D. idaresindeki 59 ACC 201 plakalı PVC yüklü tırın dorse kısmı, Yukarısoku Mahallesi mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek dorseyi tırdan ayırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder