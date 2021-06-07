Anadolu Otoyolu'nda tır yangında kullanılamaz hale geldi
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Anadolu Otoyolu'nda tır yangında kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde çıkan yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde çıkan yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Akyazı mevkisinde Serkan Yayla yönetimindeki 34 JP 7480 plakalı çikolata ve gofret yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü Yayla, tırı emniyet şeridine park etti, itfaiyeye haber verdi.

Sakara itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında tırın çekici kısmı tamamen yanarken dorse kısmında hasar oluştu.

Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda tır yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Otoyolu'nda tır yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Otoyolu'nda tır yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Otoyolu'nda tır yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Otoyolu'nda tır yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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