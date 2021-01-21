Son dakika gündem: Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası nedeniyle 2 kişi yaralandı, otoyolun her iki yönünde araç yoğunluğu oluştu.