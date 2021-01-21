Son dakika gündem: Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
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Son dakika gündem: Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

21.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:24

Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası nedeniyle 2 kişi yaralandı, otoyolun her iki yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası nedeniyle 2 kişi yaralandı, otoyolun her iki yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Gebze gişeler mevkisi Ankara istikametinde, A.Ç. yönetiminde 34 CNT 738 plakalı tır ile M.C'nin kullandığı 43 FD 710 plakalı tır ve F.K. idaresindeki 34 HA 0983 minibüs çarpıştı.

M.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır, bariyerleri aşarak yolun İstanbul yönüne geçti.

Yaralanan minibüs sürücüsü F.K. ile tır sürücüsü M.C. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tırın kaldırılması için otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. güzergahta araç yoğunluğu oluştu. Bölgede tedbir alan ekipler, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde de trafik akışı kontrollü sağlanabiliyor.

Son dakika gündem: Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Son dakika gündem: Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Son dakika gündem: Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Son dakika gündem: Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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