Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı
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Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı

19.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:59
Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı

Son dakika haber: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda beyin kanaması geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda beyin kanaması geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Anadolu Otoyolu Şekerpınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BHV 453 hafif ticari araç seyir halindeyken, sürücüsü Evren K.'nın ağzından bir anda kan gelmeye başladı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak, kenardaki ağaçlara çarptı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan hafif ticari araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Yaralı sürücünün, ilk belirlemelere göre seyir halindeyken beyin kanaması geçirmiş olma ihtimalinin üzerinde durulurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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