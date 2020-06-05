Son dakika haber: Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı
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Son dakika haber: Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı

Son dakika haberlerine göre SİVAS Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Anadolu'nun en büyüğü olarak nitelendirilen millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Son dakika haber: Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı
05.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:54
SİVAS Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Anadolu'nun en büyüğü olarak nitelendirilen millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Sivas Belediyesi'nce eski 4 Eylül Stadyumu yerine millet bahçesi inşa edildi. 53 bin metrekare alana inşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olan Sivas Millet Bahçe'sinde toplam 36 çeşit 1029 adet ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araçlık otopark, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru, 770 metre bisiklet yolu ve millet kıraathanesi gibi sosyal donatılar yer alıyor. Millet bahçesinin açılışını, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yönetimiyle yaptı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve il protokolü katıldı.Proje hakkında Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi beğendiğini belirtirken, otopark alanının büyütülmesi ve ağaçlandırmanın da artırılması isteğini iletti. Törene katılan protokol üyeleri kurdeleyi keserek Sivas Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi.


- Sivas

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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