Son dakika haber: Anadolu Adliyesinde hakim ve savcı adaylarına "Kişisel İletişim ve Beden Dili" semineri verildi
Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Anadolu Adalet Sarayında stajları devam eden hakim ve savcı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.
Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Anadolu Adalet Sarayında stajları devam eden hakim ve savcı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.
Anadolu Adalet Sarayı'nın E bloğundaki Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, 125 hakim ve savcı adayı katıldı.
Gün boyu süren seminerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman "Yargı Etiği ve Protokol Kuralları" konulu konuşma yaptı.
Seminerin öğleden sonraki bölümünde ise TRT haber program sunucusu Fulin Arıkan "Kişisel İletişim ve Beden Dili" konulu eğitim verdi.
Seminerin ardından adliyede oluşturulan duruşma salonunda hakim savcı adayları tarafından çeşitli konularda kurgusal duruşmalar gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz