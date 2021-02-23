Son dakika haber: Anadolu Adliyesinde hakim ve savcı adaylarına "Kişisel İletişim ve Beden Dili" semineri verildi

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Anadolu Adalet Sarayında stajları devam eden hakim ve savcı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.