Son dakika haber: Anadolu Adliyesinde hakim ve savcı adaylarına "Kişisel İletişim ve Beden Dili" semineri verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Anadolu Adliyesinde hakim ve savcı adaylarına "Kişisel İletişim ve Beden Dili" semineri verildi

23.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:55
Son dakika haber: Anadolu Adliyesinde hakim ve savcı adaylarına

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Anadolu Adalet Sarayında stajları devam eden hakim ve savcı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.

Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Anadolu Adalet Sarayında stajları devam eden hakim ve savcı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.

Anadolu Adalet Sarayı'nın E bloğundaki Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, 125 hakim ve savcı adayı katıldı.

Gün boyu süren seminerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman "Yargı Etiği ve Protokol Kuralları" konulu konuşma yaptı.

Seminerin öğleden sonraki bölümünde ise TRT haber program sunucusu Fulin Arıkan "Kişisel İletişim ve Beden Dili" konulu eğitim verdi.

Seminerin ardından adliyede oluşturulan duruşma salonunda hakim savcı adayları tarafından çeşitli konularda kurgusal duruşmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Özlem Zengin Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin İrem Derici Demet Akalın Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma Pendik Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Anadolu Adliyesinde hakim ve savcı adaylarına "Kişisel İletişim ve Beden Dili" semineri verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:58:30. #1.16#
title