Son dakika haber! "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...

Son dakika haber... "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.