Son dakika haber! "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
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Son dakika haber! "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...

Son dakika haber! 'Anadolu' adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika haber... "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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Son dakika haber! "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser... - Haberler
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