Son dakika haber... Amerikalı yetkili, Kabil Havalimanı'ndaki kaosta 7 kişinin öldüğünü söyledi
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Son dakika haber... Amerikalı yetkili, Kabil Havalimanı'ndaki kaosta 7 kişinin öldüğünü söyledi

Son dakika haber... Amerikalı yetkili, Kabil Havalimanı'ndaki kaosta 7 kişinin öldüğünü söyledi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ABD'nin tahliye operasyonunun devam ettiği Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda yaşanan kaosta 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin tahliye operasyonunun devam ettiği Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda yaşanan kaosta 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adı açıklanmayan bir Amerikalı savunma yetkilisi, Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosu değerlendirdi.

Yetkili, söz konusu kaosta yüzlerce kişinin uçakların kalktığı piste girdiğini belirterek kargaşada en az 7 kişinin öldüğünü, bunlardan bazılarının kalkıştaki bir uçaktan düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

Havalimanında güvenliğin yeniden sağlandığını ve pistin temizlendiğini kaydeden yetkili, tahliye uçuşlarına da devam edileceğini ifade etti.

ABD askerlerinin silahlı olduğu belirtilen iki Afgan'ı öldürmesinin ve havalimanında yaşanan kaosun ardından hava operasyonları geçici olarak askıya alınmıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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