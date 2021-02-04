Son dakika haber! Ambulans uçakla İzmir'e getirilen Vanlı hastanın yüzü artık gülüyor

Son dakika gündem haberine göre Van'da yaşadığı akciğer rahatsızlığının ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile İzmir'e sevk edilen 66 yaşındaki Ömer Erüş, yapılan ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Van'da yaşadığı akciğer rahatsızlığının ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile İzmir'e sevk edilen 66 yaşındaki Ömer Erüş, yapılan ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Van'ın Çatak ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası Erüş, iki hafta önce, akciğerinden kan gelmesi üzerine yakınları tarafından 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kontrollerde akciğerinde kanama tespit edilen ve sağlık durumu kötüye giden Erüş, tedavi için, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ambulans uçak ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Banu Yoldaş tarafından muayene edilen Erüş, hemen ameliyata alındı.

Akciğerinde kanamaya neden olan damar ve organının bir kısmı alınan hasta, İzmir'de sağlığına kavuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Ömer Erüş, AA muhabirine, yaşadığı sağlık sorunundan dolayı çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Ağzında kan gelince çocukları tarafından hastaneye götürüldüğünü belirten Erüş, "Van'daki hastanede doktorlar beni iyi etmek için seferber oldu. Hiç yemek yiyemiyordum. Doktorlarım ameliyatım için İzmir'e göndermeye karar verdi. Sağlık Bakanlığına ait uçakla İzmir'e getirildim. Doktorlar uçakta da hep yanımdaydı. Ameliyat oldum, Allah'a şükürler olsun sağlığım şu anda iyi. Allah devletimize zeval vermesin. İyi olmam için beni uçak ambulansla gönderdiler. Artık çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

"Hastamızın yüzünün gülmesi bizleri çok mutlu etti"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Yoldaş ise Sağlık Bakanlığının Erüş için adeta seferber olduğunu dile getirdi.

Erüş'ün getirildiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu anlatan Yoldaş, şunları kaydetti:

"Hastamızın anjiyo yöntemiyle kanamasının durdurulması için girişimlerde bulunulmuş ama sonuç alınamamış. Bize geldiğinde hastamızın çok yoğun bir kanaması vardı. Hastamız daha önce verem hastalığı da geçirmişti. Bu da ameliyatı zorlaştıran bir durumdu. Akciğerde doğumsal bir kist içinde gelişen mantar topu vardı. Ameliyattan başka çaremiz yoktu. Hastayı ameliyata alırken yakınlarına tüm riskleri anlattık. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından akciğerde kanamaya neden olan bölgeyi aldık. Hastamız sağlığına kavuştu. Bir doktor olarak onun tekrar yüzünün gülmesi bizleri çok mutlu etti."

Sadık Erüş da Sağlık Bakanlığının babasını yaşatmak için çok mücadele ettiğini belirtti.

Aile olarak zor günleri geride bıraktıklarını ifade eden Erüş, "Ambulans uçak ile İzmir'e geldik. Sağ olsun buradaki doktorlarımız babamı yaşatmak için uğraştı. Çok şükür babam yeniden sağlığına kavuştu. Devletimize çok teşekkür ederim." dedi.

SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İlker Kızıloğlu ise Van'dan sevkin başladığı andan itibaren alarma geçtiklerini anlattı.

Mart ayından bu yana salgın hastanesi olarak görev yaptıklarını hatırlatan Kızıloğlu, "Biz diğer hastalarımızın da mağdur olmaması için hastanemizde sağlık hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Görevini büyük bir özveriyle yapan tüm hastane çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Onlar salgının başından bu yana görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler