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Son dakika haber! AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... OSMANİYE'de hasta taşıyan ambulans, kavşakta otomobil ile çarpıştı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de hasta taşıyan ambulans, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bahçe ilçesinden aldığı kadın hastayı Osmaniye Devlet hastanesine götüren K.T. idaresindeki 80 HC 031 ambulans, Güney Çevre Yolu Fakıuşağı köprüsündeki ışıklı kavşakta, İbrahim Öztürk'ün kullandığı 53 BA 403 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevke dildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve ambulanstaki kadın hasta, başka ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

Son dakika haber! AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

Son dakika haber! AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

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