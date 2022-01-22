Son dakika haber... Ambulans helikopterle hastaneye götürülen hamile kadın sağlıklı doğum yaptı - Haberler
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Son dakika haber... Ambulans helikopterle hastaneye götürülen hamile kadın sağlıklı doğum yaptı

Son dakika haber... Ambulans helikopterle hastaneye götürülen hamile kadın sağlıklı doğum yaptı
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Araban ilçesinde ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye götürülen hamile kadının bebeği sağlıklı dünyaya geldi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye götürülen hamile kadının bebeği sağlıklı dünyaya geldi.

Kırsal Dağdancık Mahallesi'nde yaşayan ve 20 Ocak'ta Araban Devlet Hastanesine kaldırılan hamile kadın, riskli doğum nedeniyle kara yolunun da karla kaplı olması yüzünden ambulans helikopterle Gaziantep'teki Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Burada sağlıklı doğum yapan kadının bebeğinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, bebeğe sağlıklı uzun ömür dilediklerini söyledi.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Ambulans, Doğum, Ocak, Güncel, Haber

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