Son dakika haber... Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
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Son dakika haber... Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

23.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:40

Son dakika haber: Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köyde yaşayan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köyde yaşayan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Diyadin İlçesine bağlı Dedebulak köyünde yaşayan ve hamile olan Gülbahar Demirtaş, sancılanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köye ulaşamayınca, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter köye ulaştı. Burada hamile kadına ilk müdahaleyi yapan ekipler, ambulans helikopter ile Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Son dakika haber... Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
Son dakika haber... Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
Son dakika haber... Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
Son dakika haber... Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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