Son dakika haber | Amatör spor kulüpleri için 51 milyon TL'lik yatırım
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Son dakika haber | Amatör spor kulüpleri için 51 milyon TL'lik yatırım

Son dakika haber | Amatör spor kulüpleri için 51 milyon TL'lik yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber... Amatör spora gönül veren yöneticileriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, spor kulüplerinin faydalanması hedefiyle süren projelerin toplam maliyetinin 51 milyon 518 bin TL olduğunu söyledi.

Amatör spora gönül veren yöneticileriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, spor kulüplerinin faydalanması hedefiyle süren projelerin toplam maliyetinin 51 milyon 518 bin TL olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yeşilova Hasan Doğan Tesisleri'ni ziyaret ederek, amatör spora gönül vermiş Yeşilovaspor yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette, Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Ali Güldal ile sporcu veliler Başkan Büyükakın'ı karşıladı. Amatör sporun ve sporcunun her daim yanında olduklarını ziyarette dile getiren Başkan Büyükakın, tesisleşmeye verdikleri önemi bir kez daha dile getirdi. Amatör spor kulüplerinin faydalandığı yapımı tamamlanmış tesis sayısının 22 olduğunu söyleyen Büyükakın, "Halen yapımı devam eden spor tesis sayımız ise 7'dir. 2021 yılı itibariyle amatör spor kulüplerimizin faydalanacağı yapımı devam eden projelerin maliyeti toplam 51 milyon 518 bin TL'dir" dedi.

Konukseverlikleri için Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Ali Güldal ve yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükakın, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmede tesisleşmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kocaeli'ne çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden 457 kulübümüzde geçmiş dönemler başta olmak üzere ve şimdi de emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan amatör spor sevdalılarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Nesillerimizin yetişmesinde kulüplerimizin yöneticilerinin büyük emeği var. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde iki yıllık süreçte 91 milyon TL'lik tesisleşme yatırımı yaptık" diye konuştu.

Büyükşehir'in yaptığı tesislerden Spor Okulları öğrencileri ve amatör spor kulüpleri sporcuları olmak üzere yıllık yaklaşık 130 bin kişinin faydalandığını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Amatöre yatırım, geleceğe yatırımdır anlayışıyla kulüplerimizle yakından ilgileniyoruz. Amatör spor kulüplerimize özellikle tesis ve malzeme alanında çok önemli katkılar sunduk. Şunu da söylemek isterim ki, sporcularımızın uluslararası alandaki başarıları arttıkça ve bunun getirdiği imkanlar çoğaldıkça, ailelerin çocuklarını spora yönlendirme şevkleri de büyüyor. Spora ilgi duyan evlatlarımız artık eğitimle hayalleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalmıyor" şeklinde konuştu.

Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Ali Güldal ise, "Bugün çok mutluyuz. Sizlerin ziyaretleri bize güç verdi. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Son dakika haber | Amatör spor kulüpleri için 51 milyon TL'lik yatırım
Son dakika haber | Amatör spor kulüpleri için 51 milyon TL'lik yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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