Son dakika haber... Amasya Valisi Masatlı'dan şehit ailesine bayram ziyareti

Son dakika gelişmesine göre Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 2018 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 2018 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehidin eşi Hanife ve oğlu Alp Aslan Çakı'yı evlerinde ziyaret eden Masatlı, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Şehit ailesinin bayramlarını kutlayan Masatlı, bayram hediyelerini takdim edip aileyle bir süre sohbet etti.

Şehidin eşi Hanife Çakı da Vali Masatlı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.

Ziyarete Masatlı'nın eşi Esra Masatlı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur