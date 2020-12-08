Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

08.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:50

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, dün ilçe merkezinde şüphelendiği bir otomobili durdurarak narkotik dedektör köpeği "Gece" ile yaptıkları aramada kaputa saklanmış metamfetamin ele geçirmiş, otomobildeki 2 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" ve "uyuşturucu naklettikleri" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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