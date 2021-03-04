Son dakika haber: Amasya'da yaşlı çift aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Amasya'da yaşlı çift aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

04.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:02
Son dakika haber: Amasya'da yaşlı çift aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Amasya'nın Taşova ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Nazmi (74) ve Saliye Küçük (73) çifti aynı gün yaşamını yitirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Nazmi (74) ve Saliye Küçük (73) çifti aynı gün yaşamını yitirdi.

Küçük çifti, yakalandıkları Kovid-19 nedeniyle 20 tedavi gördükleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 10 saat arayla vefat etti.

???????Yaşlı çiftin cenazeleri Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındıktan sonra ilçeye bağlı Arpaderesi köyünde yan yana defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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