Son dakika haber! Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormana sıçradı

Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kavaloğlu köyünde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına Amasya, Tokat ve Samsun itfaiyelerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur