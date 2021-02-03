Son dakika haber! Amasya'da sahte para, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika haber! Amasya'da sahte para, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

03.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:34
Son dakika haber! Amasya'da sahte para, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde sahte para, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde sahte para, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada 7 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyal, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 27 mermi ile sahte 250 dolar ele geçirildi.

Otomobildeki A.A. (42), "Uyuşturucu madde ticareti yapmak, parada sahtecilik, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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