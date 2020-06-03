Son dakika haber... Amasya'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi
Son dakika güncel haberi: AMASYA'nın Suluova ilçesinde, etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.
03.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:48
AMASYA'nın Suluova ilçesinde, etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.
Suluova ilçesinde, yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, ilçedeki tarım arazileri zarar gördü. Vatandaşlar misket büyüklüğündeki doludan araçlarını, üzerlerine karton ve bez örterek korumaya çalıştı.
Kaynak: DHA