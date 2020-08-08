Son dakika haber | Amasya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
08.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 09.08.2020 00:02
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
İbrahim Bütüner'in kullandığı 05 KC 598 plakalı traktör, Adatepe Mahallesi Kargaca Sokak hayvan pazarı mevkisinde dereye devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Bütüner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bütüner'in cenazesi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA