Son dakika haber... Amasya'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi Son dakika gelişmesine göre Amasya'da çıkan yangında iki ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da çıkan yangında iki ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi. Merkeze bağlı Ezinepazar köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yan tarafındaki eve ve samanlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, iki ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA