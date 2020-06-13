Son dakika haber! Amasya'da ceviz büyüklüğündeki dolu tarım alanlarını vurdu Gelen son dakika haberlerine göre Amasya'da ceviz büyüklüğündeki dolu tarım alanlarını vurdu Amasya Suluova'da gündüz saatlerinde etkili olan sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, yaklaşık 3 bin 274 dönüm ekili alanda zarara yol açtı.

Amasya'da ceviz büyüklüğündeki dolu tarım alanlarını vurdu

AMASYA - Amasya Suluova'da gündüz saatlerinde etkili olan sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, yaklaşık 3 bin 274 dönüm ekili alanda zarara yol açtı.

Amasya'nın Suluova ilçesi Özalakadı köyü ve çevre köylerinde saat 14.30-15.00 sıralarında başlayan dolu yağışı, buğday, arpa, ayçiçeği, yulaf, nohut ve cevizde yüzde 70 - 80'e varan boyutlarda meydana gelen hasara neden oldu. Yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu 3 bin 274 dönüm ekili alanda büyük zarara yol açtı.

Suluova Ziraat Odası Başkanlığınca ivedi bir şekilde hasar tespit komisyonu oluşturularak sonuçları ilgili yetkililere iletilmek üzere rapor hazırlandığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre dolu yağışından zarar gören ürünler şöyle: Ayçiçek 1283 dönüm, buğday 938 dönüm, arpa 905 dönüm, yulaf 63 dönüm, ceviz 50 dönüm, nohut 35 dönüm olmak üzere toplam 3 bin 274 dönüm ekili arazide ağır zarar meydana geldi.

Kaynak: İHA