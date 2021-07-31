Son dakika haber... AMASYA'DA BELEDİYEDEN YANGINLARA KARŞI ANONSLU UYARI

Bir son dakika haberine göre AMASYA'da belediyeden şehir merkezinde bulunan ormanlık alanlarda olası yaşanabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için anons yapıldı.

AMASYA'da belediyeden şehir merkezinde bulunan ormanlık alanlarda olası yaşanabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için anons yapıldı.

Amasya'da belediye, vatandaşları ormanlık alanlarda görülen şüpheli araç veya kişilerin 112 Acil Servis'ine bildirmeleri konusunda kent merkezindeki hoparlörlerden anons yaptı. Belediye anonsunda, 'Bilindiği üzere ülkemizin birçok bölgesinde orman yangıları meydana gelmiştir. Bu yangınlarla mücadele için gayret gösterebilir, fedakarca çalışan orman müdürlüğü personelimize destek olabiliriz. Yeni yangınların meydana gelmemesi ve ülkemizin can damarı ormanlarımızın yok olmaması için, ormanlık alanlarda görülen şüpheli araç veya şahısların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi halkımıza önemle duyurulur' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı