Son dakika haber! Amasya'da baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan, Levent (3) ile Havvanur (9) kardeşler, babaanneleri Sultan (50), amcaları Emrullah (19) ve halaları Elif Cenik'in cenazeleri, yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Suluova ilçesinde bulunan evlerine getirilen aile bireyleri için helallik verildi.

Büyük üzüntü yaşayan Levent ve Havvanur kardeşlerin annesi Güllü ve babası Beytullah Cenik'i, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Hicret Camisi'ne getirilen cenazeler, burada kılınan cenaze namazlarının ardından Suluova Şehir Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Cenik ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Levent ve Havvanur kardeşlerin cansız bedenlerinin, el ele tutuşmuş vaziyette baraj gölünden çıkartıldığı vurgulandı.

Kentte dün çocuklarının Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne düştüğünü gören aile üyelerinden 4'ünün de suya girip kaybolması üzerine arama çalışması başlatılmış, 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur