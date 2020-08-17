Son dakika haber | Amanoslar'daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.
17.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:18
Hatay'ın Samandağ ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.
Çubuklu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesiyle müdahale edildi.
4 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.
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Kaynak: AA